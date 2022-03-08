Teneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teneşir horozu ne demek? Teneşir horozu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teneşir horozu kelimesi. Peki teneşir horozu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teneşir horozu nedir, teneşir horozu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENEŞİR HOROZU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teneşir horozu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teneşir horozu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok zayıf kimse, teneşir kargası

