MHK hakem listesinde kimler var, hangi hakemler görev yapamayacak? Süper Lig'de maç yönetecek hakemler hangileri?Anlak ne demek, TDK'ya göre Anlak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Derbinin faturası belli oldu! Birçok futbolcu ve yönetici PFDK'ya sevk edildi!Ahşap Kaplama Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTeneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 8 Mart 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTV8 canlı yayın Survivor All Star 42. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 61. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Üç Kız Kardeş 3. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle Youtube
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Teneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teneşir Horozu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teneşir Horozu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teneşir Horozu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teneşir Horozu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teneşir Horozu ne demek, TDK'ya göre Teneşir Horozu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teneşir horozu ne demek? Teneşir horozu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teneşir horozu kelimesi. Peki teneşir horozu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teneşir horozu nedir, teneşir horozu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENEŞİR HOROZU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teneşir horozu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teneşir horozu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok zayıf kimse, teneşir kargası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT