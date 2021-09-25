Teneşir ne demek, TDK'ya göre Teneşir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teneşir ne demek? Teneşir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teneşir kelimesi. Peki teneşir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teneşir nedir, teneşir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teneşir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teneşir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TENEŞİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teneşir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teneşir kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre teneşir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üzerinde ölü yıkanan ayaklı tahta, salacak, teneşir tahtası



TENEŞİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben bu duvara dayalı şeyin teneşir olduğunu bilmiyordum.



TENEŞİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teneşire gelesi

- teneşir paklamak



TENEŞİR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- teneşir horozu, teneşir kargası, teneşir tahtası

