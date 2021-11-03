Tenkil ne demek, TDK'ya göre Tenkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenkil ne demek? Tenkil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenkil kelimesi. Peki tenkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenkil nedir, tenkil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENKİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenkil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenkil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenkil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzaklaştırma

- Herkese örnek olacak bir ceza verme

- Düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma



TENKİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenkil etmek

