Tenkil ne demek, TDK'ya göre Tenkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Vetire ne demek, TDK'ya göre Vetire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Espressivo ne demek, TDK'ya göre Espressivo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Antitez ne demek, TDK'ya göre Antitez kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2 Kasım 2021 SalıSosyal medyayı salladı! Aziz Yıldırım 69. yaş gününü dostları ile kutladıOtodidakt ne demek, TDK'ya göre Otodidakt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Malmö 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCUJuventus - Zenit Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linkiDinamo Kiev - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Exxen canlı yayın izle linki
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tenkil ne demek, TDK'ya göre Tenkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenkil ne demek, TDK'ya göre Tenkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenkil kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tenkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tenkil nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tenkil kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tenkil ne demek, TDK'ya göre Tenkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenkil ne demek? Tenkil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenkil kelimesi. Peki tenkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenkil nedir, tenkil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENKİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenkil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenkil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenkil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzaklaştırma
- Herkese örnek olacak bir ceza verme
- Düşman veya zararlı kimseleri topluca ortadan kaldırma

TENKİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenkil etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT