Tenvirat ne demek, TDK'ya göre Tenvirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenvirat ne demek? Tenvirat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenvirat kelimesi. Peki tenvirat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenvirat nedir, tenvirat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENVİRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenvirat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenvirat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenvirat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aydınlatma

