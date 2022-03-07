Tenzih ne demek, TDK'ya göre Tenzih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenzih ne demek? Tenzih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenzih kelimesi. Peki tenzih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenzih nedir, tenzih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENZİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenzih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenzih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenzih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arılama, kusur kondurmama

- Allah'ın bütün kusurlardan uzak olduğuna inanma



TENZİH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenzih etmek

