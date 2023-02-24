Teodor Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Dimitrov 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Теодор Симеонов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Dimitrov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teodor Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Teodor Dimitrov'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Teodor Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Dimitrov şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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