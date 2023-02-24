Teodor Farkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Farkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Farkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Farkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Farkov 20 Şubat 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Теодор Видолов Фърков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Farkov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teodor Farkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv II takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Teodor Farkov'nin Lokomotiv Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Farkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Farkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Farkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Farkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Lok Plovdiv II

5 Ocak 2023 yılında Maritsa

1 Şubat 2023 yılında Lok Plovdiv II

Teodor Farkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Farkov şuan Lokomotiv Plovdiv II takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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