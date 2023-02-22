Teodor Janjus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Janjus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Janjus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Janjus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Janjus 5 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Teodor Janjuš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Janjus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Teodor Janjus'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Janjus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Janjus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Janjus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Janjus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SFC Opava U19

1 Temmuz 2020 yılında SFC Opava B

1 Ocak 2022 yılında SFC Opava

Teodor Janjus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Janjus şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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