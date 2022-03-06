Teokrat ne demek, TDK'ya göre Teokrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teokrat ne demek? Teokrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teokrat kelimesi. Peki teokrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teokrat nedir, teokrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEOKRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teokrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teokrat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teokrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Teokrasiye dayanan iktidar sahibi kimse

