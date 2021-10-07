Teolojik ne demek, TDK'ya göre Teolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teolojik ne demek? Teolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teolojik kelimesi. Peki teolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teolojik nedir, teolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Teolojik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Teolojik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

TEOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı bilimiyle ilgili

