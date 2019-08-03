Teoman şarkı sözlerini unuttu

Teoman önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. Teoman, konser esnasında 'Zamparanın Ölümü' şarkısını söylerken bir anda durdu.

'EKİP ARKADAŞLARIMA SORMAM LAZIM'

Teoman "Şarkının sözlerini unuttum, ekip arkadaşlarıma bir sormam lazım" dedi.

TEOMAN KİMDİR?

Fazlı Teoman Yakupoğlu (d. 20 Kasım 1967, İstanbul), Türk rock müzik sanatçısı ve söz yazarı.

Teoman 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'un Tünel semtinde doğmuş olan şarkıcı, ailesinin tek çocuğudur.Ailesi Giresunludur. Avukat olan babası, sanatçı 2,5 yaşındayken öldü.

Ataköy Lisesi'ni bitirdi. Lisans öğrenimi için Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji bölümüne kaydoldu ve bu bölümü bitirdi. Yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi'nde kadın araştırmaları üzerine yapmak istedi ancak "Çizgi Romanda Kadının Rolü" konulu tezi beğenilmeyince yarım kaldı.

Sanatçı müzik kariyerine 1986 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başladı. Grubun dağılmasından sonra ise Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarda çalıştı ve sonra müzik kariyerine solo çalışmalarıyla devam etti.

1996 yılında Roxy Müzik Yarışması'nda Teoman'ın söylediği 'Ne Ekmek Ne De Su' şarkısı (müzik: Barlas, söz: Barlas - Teoman), en iyi beste ödülünü alırken 'Yollar' şarkısı da en iyi söz ödülüne layık görüldü.