Teorik ne demek, TDK'ya göre Teorik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teorik ne demek? Teorik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teorik kelimesi. Peki teorik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teorik nedir, teorik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEORİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teorik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teorik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teorik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuramsal



TEORİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Felsefenin teorik olan kısmına pek aldırmaz.

