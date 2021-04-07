Anadolu Ajansı'nda flaş değişiklik: Genel Müdür Şenol Kazancı yerine Serdar Karagöz getirildi!Kars'ta baraj gölünün suları altında kalan Boğazköy Camii havadan görüntülendiBir asırlık eğitim öyküsü! Gazi Üniversitesi 95 yaşını kutluyorTepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor (CANLI)Bağcılar’da ikinci el oto alıp-satan iş yerleri ruhsatlandırılıyorSON DAKİKA! Muş'ta korkutan deprem: 4,2 ile sallandı!Kerem ile Aslı’nın büyük aşkının hikayesi KAYMEK'te sergilenecekÜnlü çiftten sürpriz haber: Öykü Çelik İsmail Berhan ile evleniyor!Uluslararası Af Örgütü'nden Rusya'ya büyük suçlama! "Navalny’i yavaşça öldürüyor olabilir”
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Tepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenledi

Tepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeline yönelik "Toplumsal Cinsiyet" eğitimi düzenleyerek vatandaşların uğradığı cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.

Tepebaşı Belediyesi personele toplumsal cinsiyet eğitimi düzenledi

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Belediyesi Toplumsal Eşitlik Merkezi, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Tepebaşı bölgesindeki vatandaşların toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmadan eşit bir biçimde yaşaması amacıyla hizmet veren merkez, belediye personeline yönelik eğitim programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak belediyenin uzman psikologları tarafından Spor İşleri Müdürlüğü'nde görevli personele, "Toplumsal Cinsiyet" eğitimi verildi. Eğitimde; biyolojik cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, dilimizdeki söylemleri, ders kitapları gibi başlıklar altında toplumsal cinsiyet konusu hakkında katılımcılara çeşitli örneklerle bilgiler aktarıldı. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet türlerine de değinilen eğitim, katılımcılar tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ TOPLUMSAL EŞİTLİK MERKEZİ

Toplumsal Eşitlik Merkezi'nin hedef kitlesi belediye çalışanları, vatandaşlar ve hizmet talep eden kişiler yer alıyor. Merkezde toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları, eğitim, atölye, seminer, ihtiyaç duyan bireylere yönelik psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT