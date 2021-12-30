Tepki çeken reklam! Otomotiv devi açıklama yapmak zorunda kaldı

Ünlü şarkıcı Amr Diyab’ın rol aldığı Citroën reklamı Mısır'da tepki çekti. Mısır'da yayınlanan ve 60 yaşındaki pop müzik şarkıcısının rol aldığı reklamın tacizi teşvik ettiği yönünde paylaşımlarda bulunuldu.

Otomobilin kamera özelliğine dikkat çekilmeye çalışılan reklamda, pop müzik şarkıcısı Amr Diyab’ın aracı sürerken, otomobilin kamerasını kullanarak karşıdan karşıya geçen bir kadının 'gizlice' fotoğrafını çektiği görülüyor. Mısır'da halk bu davranışın tacize teşvik olarak yorumladı. İnfial yaratan reklam tüm sosyal medya platformlarından kaldırdı ve şirket bir özür paylaşımında bulunmak durumunda kaldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm toplumların duygularını önemser ve tacizin hiçbir biçimine müsamaha göstermez. Mısır'da Citroën’ün yeni TV reklamında yer alan bir sahnenin olumsuz etkisini anlayışla karşılıyoruz."

Açıklamada bazıları tarafından ‘uygunsuz’ olarak nitelendiren sahnenin aslında sürücünün güvenliğini artmanın yanı sıra ‘eşsiz anları kaydetmek için tasarlanmış 'Connected Cam' özelliğine vurgu yapıldığı belirtildi.

İşte o reklam: