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Tepki çekmişti! Bakanlıktan "çürük elma" videosuna inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına yönündeki iddialar ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

Çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiası Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Videoda çürük elmaların meyve suyu yapılacağı, insanların ne içtiğini bilmesi gerektiği ifade edilmişti.

İşte o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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