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  3. Tepkiye neden olmuştu! Instagram yeni versiyonu hakkında açıklama yaptı!

Tepkiye neden olmuştu! Instagram yeni versiyonu hakkında açıklama yaptı!

Facebook’un bünyesindeki Instagram, son dönemde gündemden düşmeyen skandalların ardından dikkat çekici bir karar aldı.

Tepkiye neden olmuştu! Instagram yeni versiyonu hakkında açıklama yaptı!

Geçen haftalarda Wall Street Journal’ın yayınladığı belge ve iç yazışmalarda Instagram’ın gençler üzerinde negatif etkileri olduğu ortaya çıkmış ve bu durumun başta Facebook kurucusu Mark Zuckerberg olmak üzere bütün şirket tarafından bilindiği ifşa edilmişti.

INSTAGRAM KIDS ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Facebook ve Instagram’a tepkiler artarken, bugün şirket tarafından bir açıklama yapıldı. Facebook bünyesindeki şirket yapılan açıklamada “13 yaşından küçük çocuklar için geliştirdiğimiz ‘Instagram Kids’ (Instagram Çocuk) projemizin çalışmalarını durduruyoruz” ifadesiyle gelişmeyi duyurdu.

Geçtiğimiz hafta başlayan tartışmaların ardından ABD’li siyasetçiler ve çocuk hakları dernek ve kuruluşları şirketin bu projeyi bırakması gerektiği çağrısında bulunmuştu. Yetkililer, “Instagram, internette çocukları korumak için anlamlı adımlar atmayı başaramadı” açıklamasını yapmıştı.

Tepkiye neden olmuştu! Instagram yeni versiyonu hakkında açıklama yaptı!

Instagram resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Instagram Çocuk programının doğru şey olduğuna inandıklarını fakat şu an işlerini durdurduklarını belirterek, "Gerçekte çocuklar zaten internette ve biz onların yaşına uygun deneyimler tasarlamanın ebeveynlere şu anki durumdan daha hizmet edeceğimize inanıyoruz” denildi.

Tepkiye neden olmuştu! Instagram yeni versiyonu hakkında açıklama yaptı!

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