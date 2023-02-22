Terade İchull Lordson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terade İchull Lordson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terade İchull Lordson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terade İchull Lordson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terade İchull Lordson 23 Şubat 1994 tarihinde Markurdi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terade İchull Lordson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEXSPORT INT'L MANG yapmaktadır. Terade İchull Lordson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Terade İchull Lordson'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Terade İchull Lordson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terade İchull Lordson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Terade İchull Lordson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terade İchull Lordson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AC Kajaani

1 Ocak 2020 yılında Lobi Stars

31 Mart 2022 yılında FC Heartland

29 Eylül 2022 yılında Kanemi Warriors

Terade İchull Lordson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terade İchull Lordson şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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