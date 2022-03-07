Terapi ne demek, TDK'ya göre Terapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terapi ne demek? Terapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terapi kelimesi. Peki terapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terapi nedir, terapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terapi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre terapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tedavi



TERAPİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aromaterapi, fizyoterapi, hidroterapi, kemoterapi, radyoterapi

