Terapi ne demek, TDK'ya göre Terapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kristalizasyon Makinesi Operatörü (Şeker Tasfiyesi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!Canlı yayında Ukraynalı kadınlar hakkında iğrenç yorum! Kullandığı ifadeler insanlığını sorgulattı! "İnsanlar canının derdinde, profesörün aklı nerde"İrredantist ne demek, TDK'ya göre İrredantist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Etiket Dokuma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıProvokatörlere geçit yok! EGM'den 'yağ fiyatı' açıklaması!Manchester City 4–1 Manchester United | Maç sonucuAbeslik ne demek, TDK'ya göre Abeslik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eyüpspor 0–1 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Terapi ne demek, TDK'ya göre Terapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terapi ne demek, TDK'ya göre Terapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terapi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Terapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Terapi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Terapi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Terapi ne demek, TDK'ya göre Terapi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terapi ne demek? Terapi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terapi kelimesi. Peki terapi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terapi nedir, terapi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TERAPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terapi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Terapi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre terapi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tedavi

TERAPİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aromaterapi, fizyoterapi, hidroterapi, kemoterapi, radyoterapi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT