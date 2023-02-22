Terdoo Shimagande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terdoo Shimagande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terdoo Shimagande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Terdoo Shimagande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Terdoo Shimagande {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Terdoo Shimagande Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Terdoo Shimagande'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Terdoo Shimagande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Terdoo Shimagande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Terdoo Shimagande şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.