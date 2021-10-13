Tereddi ne demek, TDK'ya göre Tereddi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tereddi ne demek? Tereddi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tereddi kelimesi. Peki tereddi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tereddi nedir, tereddi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEREDDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tereddi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tereddi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tereddi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yozlaşma



TEREDDİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kadınlar ve biz zavallı vitaminsiz ruhlu gençler bu tereddinin örnekleriydik.



TEREDDİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tereddi etmek

