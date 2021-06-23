Tereddüt etmeden tetiğe bastı! Komşuna cinsel organını gösterdi, ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre olay, Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’nde 19 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Rıfat Demireriden ile komşuları Durdu Özyiğit ile nikahsız eşi Sami Alalışık arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Daha sonra Rıfat Demireriden ile kuzeni B.D, (19), 100 metre uzaklıktaki evlerinden pompalı tüfeği alarak olay yerine geri döndü.

TÜFEĞİ ATEŞLEDİ

Rıfat Demireriden’in komşularının evine doğrulttuğu tüfeği ateşlemesi sonucu çıkan saçmalar nedeniyle Durdu Özyiğit ile Sami Alalışık yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Sami Alalışık, ambulansla hastaneye götürüldü, Durdu Özyiğit ise yaşamını yitirdi.

ADRESLERE YAPILAN BASKINDA TUTUKLANDILAR

Olay yerine gelerek çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri silahı ateşleyen Rıfat Demireriden ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni B.D, babası N.D. (44) ile amcası D. D. (52),bulundukları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise N. D.'nin evinde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SERBEST

Polisin olayın başlattığı soruşturmada silahlı kavganın çıkış nedeni de ortaya çıktı. Sami Alalışık’ın evinin balkonuna çıktıktan sonra şortunu indirerek, Rıfat Demireriden ile ailesine cinsel organını göstermesi sonucu kavganın çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat Demireriden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.D ile N. D., adli kontrol şartı, D.D., ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.