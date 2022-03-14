Terek ne demek, TDK'ya göre Terek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terek ne demek? Terek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terek kelimesi. Peki terek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terek nedir, terek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEREK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre terek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evlerin veya dükkânların yüksekçe yerinde bulunan raf

- Başlık veya şapkanın öndeki çıkıntılı bölümü, terek



TEREK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şapkamın tereği düz / Var onda ayla yıldız

