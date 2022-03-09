Terekküp ne demek, TDK'ya göre Terekküp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terekküp ne demek? Terekküp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terekküp kelimesi. Peki terekküp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terekküp nedir, terekküp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEREKKÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terekküp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terekküp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre terekküp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birkaç şeyin bileşmesinden oluşma, bileşme



TEREKKÜP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- terekküp etmek

