Son dakika! Resmi açıklama geldi, yağ yüklü gemiler Rusya'dan yola çıktı!Son dakika: 9 Mart 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuPaketleme Makinesi Operatörü (Cips) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTerekküp ne demek, TDK'ya göre Terekküp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrenciler için YÖK kararı!Söylemezsem Olmaz'da Gülşen'e porno yıldızı imasında bulundular! Ozan Çolakoğlu'yla açık ilişki mi yaşıyor? Bomba iddialar!Nejat Uygur kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü? Neden öldü? Nejat Uygur filmleri ve biyografisiİzmir'de toplu ulaşıma zam! Her ay artacak!2008'den sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u resmi törenle karşıladı!İbrahim Tatlıses felç mi? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Terekküp ne demek, TDK'ya göre Terekküp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terekküp ne demek, TDK'ya göre Terekküp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terekküp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Terekküp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Terekküp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Terekküp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Terekküp ne demek, TDK'ya göre Terekküp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terekküp ne demek? Terekküp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terekküp kelimesi. Peki terekküp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terekküp nedir, terekküp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEREKKÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terekküp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Terekküp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre terekküp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birkaç şeyin bileşmesinden oluşma, bileşme

TEREKKÜP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- terekküp etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT