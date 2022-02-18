Terettüp ne demek, TDK'ya göre Terettüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terettüp ne demek? Terettüp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terettüp kelimesi. Peki terettüp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terettüp nedir, terettüp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERETTÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terettüp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terettüp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre terettüp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerekme, icap etme

- İş vb. için gerekme, ait olma



TERETTÜP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- terettüp etmek

