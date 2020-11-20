Terhisler ertelendi mi son dakika | Ertelenecek mi? Erteleniyor mu?

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlik görevini yerine getirmek üzere 23-25 Kasım tarihleri arasında sevki gerçekleştirilecek olan yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiğini duyurdu. Twitter hesabı üzeridnen yapılan açıklamanın ardından , duyurunun yayımlandığı http://asal.msb.gov.tr sitesine erişim problemi yaşanırken terhislerin ertelenip ertelenmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

TERHİSLER ERTELENDİ Mİ SON DAKİKA | ERTELENECEK Mİ? ERTELENİYOR MU?

Sevk tarihlerinin ertelenmesi duyurusunun ardından vatandaşlar tarafından terhis tarihleri de merak konusu oldu. Terhislerin ertelenip ertelenmediği konusunu merak eden vatandaşlar için güvenlik kaynakları tarafından, "Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. Sadece pandemi tedbirleri kapsamında askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir." bilgisi verildi.

ASKERLİK SEVK TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüste bulaş riskini azaltmak için alınan askerlik sevkinin ertelenmesi kararı kapsamında, "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir" Kaynak: MSB'den flaş askerlik kararı: Sevk tarihleri ertelendi." ifadelerine yer verildi.