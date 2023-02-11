Türkiye, deprem felaketiyle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'te 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremler 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Deprem altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ise termal kameralardan faydalanıyor. Bunun üzerine kameralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

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TERMAL KAMERA NEDİR?

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Genelde güvenlik amaçlı da kullanılabilir ama çok çeşitli sektörlerin de kullanımına açıktır.

Bu cihazların çektiği fotoğrafta sıcak bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise koyu renk le gösterilir. En soğuk bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı gösterir. Ortamın sıcaklığına göre mavi den sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.

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TERMAL KAMERA NE İŞE YARAR? TERMAL KAMERA NERELERDE, NE AMAÇLA KULLANILIR?

Termal kameraların çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Termal kameraların kullanım yerleri şunlardır:

-Buhar, basınçlı gaz, sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin kaçaklarının tespiti.

-Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti.

-Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti.

-Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti.

-Su kaçağı tespiti, rutubet nem kontrolü.

TERMAL KAMERA DEPREMLERDE NASIL KULLANILIR?

Termal kameralar, deprem enkazlarında canlıları vücutlarından çıkan ısı sayesinde bulur. Kameralar bu ısıdan yola çıkarak kişinin yerini tespit eder. En soğuk bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı gösterir. Ortamın sıcaklığına göre mavi den sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.