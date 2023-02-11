Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır?

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmalarında termal kameralar kullanılıyor. Bunun üzerine internet arama motorlarında Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır?

Türkiye, deprem felaketiyle sarsıldı. 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'te 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremler 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Deprem altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ise termal kameralardan faydalanıyor. Bunun üzerine kameralar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır?

TERMAL KAMERA NEDİR?

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme sistemidir. Genelde güvenlik amaçlı da kullanılabilir ama çok çeşitli sektörlerin de kullanımına açıktır.

Bu cihazların çektiği fotoğrafta sıcak bölgeler açık renk, soğuk bölgeler ise koyu renk le gösterilir. En soğuk bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı gösterir. Ortamın sıcaklığına göre mavi den sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.

Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır?

TERMAL KAMERA NE İŞE YARAR? TERMAL KAMERA NERELERDE, NE AMAÇLA KULLANILIR?

Termal kameraların çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Termal kameraların kullanım yerleri şunlardır:

-Buhar, basınçlı gaz, sıcak su, sıcak hava taşıyan sistemlerin kaçaklarının tespiti.

-Elektrik panoları, iletim hatları, aşırı yüklenen enerji sistemlerinin bağlantı hatalarının ve gereğinden fazla yüklenip ısı yaratan yerlerinin tespiti.

-Motor, rulman, dönen parçaların yağlanmamasından kaynaklanan sürtünme ve oluşturduğu yerlerin tespiti.

-Konut, iş merkezi gibi binaların enerji verimliliğinin ölçülmesinde, enerji sarfiyatının düzeltilmesi için sorunlu bölgelerin tespiti.

-Su kaçağı tespiti, rutubet nem kontrolü.

Termal kamera nedir? Ne işe yarar? Termal kamera nerelerde, ne amaçla kullanılır?

TERMAL KAMERA DEPREMLERDE NASIL KULLANILIR?

Termal kameralar, deprem enkazlarında canlıları vücutlarından çıkan ısı sayesinde bulur. Kameralar bu ısıdan yola çıkarak kişinin yerini tespit eder. En soğuk bölgeyi mavi, en sıcak bölgeyi ise sarı gösterir. Ortamın sıcaklığına göre mavi den sarı ya da kırmızı renk kullanarak geçer.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Deprem felaketindeki son durumu aktarıyordu! CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı
Deprem felaketindeki son durumu aktarıyordu! CNN Türk muhabirine canlı yayında saldırı
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anları korku filmini aratmadı!
Kahramanmaraş depreminden geriye akıllardan silinmeyecek iki kardeşin birbirine o notu ve fotoğrafı kaldı: "Karanlık yerlerde sana ışık olsun"
Kahramanmaraş depreminden geriye akıllardan silinmeyecek iki kardeşin birbirine o notu ve fotoğrafı kaldı: "Karanlık yerlerde sana ışık olsun"
Son Haberler
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Stegman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Stegman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alberto Stegman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Stegman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Paiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Paiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonathan Paiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Paiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kahramanmaraş depreminde sapasağlam kaldı! O binanın yıkılmama nedeni her şeyi anlatıyor
Kahramanmaraş depreminde sapasağlam kaldı! O binanın yıkılmama nedeni her şeyi anlatıyor
Hatay'daki deprem felaketinde 6. gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı
Hatay'daki deprem felaketinde 6. gün mucizesi: İki kız kardeş 131 saat sonra sağ çıkarıldı
Çok Okunanlar
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Hatay'da ekiplerin üzerine moloz yığınları düştü! O anlar an ve an kaydedildi!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
"Mehmetçik Haluk Levent can kurtardı" Kurtarmaya da devam ediyor!
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli açıklama: "O bölge büyük depremler üretebilir..."
MSB açıkladı: "2’nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor"
MSB açıkladı: "2’nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Gürcistan'da korkutan deprem!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?