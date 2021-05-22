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Termik Santral Saha Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Termik Santral Saha Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Termik Santral Saha Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Termik Santral Saha Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3131.34

Meslek Adı : Termik Santral Saha Operatörü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Termik Santral tesisinin kazan, türbin, fgd, kül ,hidrojen, su alma sahalarında ki proses ve ekipmanların kontrol, test, gözlem, ölçüm ve temizlik işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Termik Santral Saha Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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a)    Vardiya düzenlemelerine göre; sahadaki ekipmanları işletme talimatlarına göre izlemek ve prosesi verimli bir şekilde çalıştırmak; proses ve ekipmanlar için kontrol, test, gözlem, ölçüm ve temizlik işlemlerini yapmak  
b)    Önceki vardiya hakkında bilgi almak, sorun varsa sorunun giderilmesini sağlamak, yöneticilerini bilgilendirmek
c)    Proses ekipmanlarının devreye alınması, devreden çıkarılması ve prosesin çalıştırılması işlemlerinde ?Termik Santral Kumanda Operatörü?ne yardımcı olmak ve gerekli manevraları yapmak, ortaya çıkacak sorunları gidermek ve giderilmesini sağlamak
d)    Operasyonel değerleri sürekli olarak izlemek, çıkabilecek sorunları tespit ederek sorunun giderilmesini sağlamak
e)    Proses kararlılığını izlemek ve ilgili parametrelerin eğilimlerini yorumlamak
f)    Sistem ve ekipmanlarda oluşan arızaları tespit ederek, ?Vardiya Amirini veya Amir Yardımcısı?nı bilgilendirmek, Bakım Yönetim Programında iş isteğinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak
g)    Kestirimci bakım anlayışı içerisinde çalışan ekipmanları izlemek ve potansiyel arıza alanlarını ?Vardiya Amirine veya Amir Yardımcısı?na bildirmek
h)    Merkezi bakım gerektirmeyen, işletme talimatları çerçevesinde yapılabilecek bakım hizmetlerini yapmak
i)    Bakım hizmetlerinde ve arıza duruşlarında, bakım ekibine yardımcı olmak
j)    Arızaların giderilmesi sonrasında proses ekipmanlarının test edilip işletmeye alınmasına yardımcı olmak

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Termik Santral Saha Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hollanda Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.03” kod olarak kullanılır iken Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü mesleği için “7523.33” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Termik Santral Saha Operatörü Meslek Kodu “3131.34” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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