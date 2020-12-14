Termodinamik nedir? Termodinamik yasaları nelerdir? Termodinamik örnekleri

Termodinamik transfer anlamına gelmektedir. Yunanca kelimelerden üretilmiş bir tabir olan Termodinamik Türkçe kaynaklarda ısıl devingi olarak da bilinmektedir. Peki Termodinamik yasaları nasıl ortaya çıktı? Termodinamik nedir. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

TERMODİNAMİK NEDİR?

Isı, sıcaklığı ve enerjiyi konu alan bilim dalına termodinamik denir. Termodinamik daha açıklayıcı bir tabiri ise; enerjiyi bir yerden başka bir yere transfer edilmesinde görev yapan araçtır. Aynı şekilde ısıyı da transfer eder. Genel geçer olarak termodinamik yasaları ortaya çıkarılmıştır. 19. yüzyılda başlayan çalışmalar sanayi devrimi ile geliştirilmeye çalışılmıştır. Buhar makinesi gibi yeni keşfedilen ürünlerde termodinamik biliminden yararlanmışlardır.

TERMODİNAMİK YASALARI

Termodinamik yasaları 4 bölümünden oluşmaktadır. Sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasa olarak bilinir.

Sıfırıncı yasa

İki sistem birbirleriyle etkileşirken durumları değişmiyorsa dengede oldukları söylenir. İki sistem, üçüncü bir sistemle ayrı ayrı dengedelerse, bu sistemler kendi aralarında da dengededir.

Birinci yasa

Enerji yaratılamaz ya da yok edilemez, ancak bir biçimden başka bir biçime dönüşebilir.

İkinci yasa

Isı, soğuk bir bölgeden sıcak bir bölgeye anında akamaz; başka bir deyişle, belirli bir sıcaklık derecesindeki ısı, tamamen işe dönüşemez.

Üçüncü yasa

Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaşırken entropi sıfıra yakınsar. Mutlak sıfır sıcaklığı Celsius ölçeğinde -273,15 dereceye, Kelvin ölçeğinde ise 0 dereceye karşılık gelir.

TERMODİNAMİK ÖRNEKLERİ

Termodinamik fiziğe örnek olarak aşağıdakileri verebiliriz;

Kombi

Klima

Isı yalıtımı

buharlı tren

iklim olayları vb..

TERMODİNAMİK YASASI FORMÜLLERİ