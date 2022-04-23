Termoplast ne demek, TDK'ya göre Termoplast kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Termoplast ne demek? Termoplast TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi termoplast kelimesi. Peki termoplast ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre termoplast nedir, termoplast kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERMOPLAST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Termoplast kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Termoplast kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre termoplast kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcakta biçim verilmeye elverişli, soğukta oldukça sert olan, kalıplandıktan sonra biçim değiştirmeyen yapı malzemesi

