Terör kurbanı olan minik Ecrin ve babasının cenazeleri uçakla Adana’ya getirildi

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya getirildi.

Helallik için evlerine götürüldü

Adana Havalimanı'nda, Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'a (9) tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'da katıldı. Tören sırasında, Ecrin ve Yusuf Meydan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Cenazeler memleketlerinde toprağa verilecek

Havalimanında yapılan törenin ardından Yusuf ve Ecrin Meydan'ın cenazeleri helallik alınmak üzere merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki evlerine götürüldü.Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazesi Kabasakal Mezarlığında toprağa verilecek.