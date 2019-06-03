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  3. Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerince kullanılan mağara vuruldu!

Terör örgütü PKK'nın sözde liderlerince kullanılan mağara vuruldu!

Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı devam ediyor. Pençe Harekatı'nda PKK'nın sözde liderleri tarafından kullanılan altı odalı ve yaklaşık 500 metre uzunluğundaki mağara kullanılmaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle ;

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan, altı odalı ve yaklaşık 500 m. uzunluğundaki mağara, tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Millî ATAK taarruz helikopterlerimiz gece harekâtında tespit edilen hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

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