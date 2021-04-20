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  3. Terör örgütünden kaçıp Türk askerine sığındı! PKK’lı 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütünden kaçıp Türk askerine sığındı! PKK’lı 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylelikle 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 53'e yükseldi.

Terör örgütünden kaçıp Türk askerine sığındı! PKK’lı 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Terör örgütü PKK üyesi bir örgüt mensubunun teslim olduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2012 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 53'e yükseldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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