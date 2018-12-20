İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Terör örgütüne ağır darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne ağır darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütüne ağır darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.