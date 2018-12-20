Terör örgütüne ağır darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.