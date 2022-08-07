Terör örgütüne ağır darbe! Sığınaklardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli'de terör örgütünün sığınaklarının yanı sıra çok sayıda malzemenin ele geçirildiği öğrenildi.

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Terör örgütüne ağır darbe! Sığınaklardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli’de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde iki sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzemenin ele geçirildiği öğrenildi.

Terör örgütüne ağır darbe! Sığınaklardan çok sayıda malzeme ele geçirildi

ÇOK SAYIDA YAŞAMSAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 2 adet ampermetre, 1 adet akü, 13 adet büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 1 adet matkap, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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