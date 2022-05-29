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Terör örgütüne dev operasyon! Sığınakları imha edildi

Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen Eren Abluka-7 operasyonunda 3 sığınak imha edilirken, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Terör örgütüne dev operasyon! Sığınakları imha edildi

Tunceli Valiliği, Eren Abluka-7 operasyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Valilik operasyon kapsamında  3 sığınağın imha edildiğini, sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne dev operasyon! Sığınakları imha edildi

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan açıklamada, “Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 sığınak daha imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 büyük tüp, 5 küçük tüp, 200 metre sera naylonu, 750 kilogram un, 250 kilogram şeker, 120 kilogram pirinç, 50 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 50 kilogram salça, 40 kilogram mercimek, 30 sıvıyağ, 40 kilogram peynir, 55 kilogram zeytin, 17 paket makarna ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Terör örgütüne dev operasyon! Sığınakları imha edildi

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