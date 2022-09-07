Terör örgütüne yakın yayın organına operasyon! Gözaltına alındılar

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C’ye yakınlığı ile bilinen bir yayın organına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Terör örgütüne yakın yayın organına operasyon! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentin kuzeyindeki Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C yanlısı yayınlarıyla bilinen bir dergiye ve söz konusu yasaklı derginin basıldığı matbaaya operasyon düzenledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geçmişte yürütülen soruşturmalarda, daha önce basılan yayınlardaki şifreli satırlarla örgütün tepe kadrosunun mesajlarını alt kadrolara ilettiği gerekçesiyle matbaaya yönelik düzenlenen operasyonda F.B.(44), O.K.(41) ve Y.V.(43) adlı 3 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli baskında, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldığı öğrenildi.

MART AYINDA DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ

Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Diğer yandan aynı yayın organına geçtiğimiz yılın Mart ayında da operasyon gerçekleştirilmiş, kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu söz konusu ofiste, terör örgütünün yurtdışında bulunan “Merkez Komitesi” ile ofis içerisinde bulunan dijital materyaller ile haberleşme yapıldığı tespit edilmişti.

ŞİFRELİ MESAJLAR DEŞİFRE EDİLMİŞTİ

Yine o tarihte yapılan soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, örgüt ile ilgili talimatların, basılıp dağıtılan dergi sayıları içerisindeki yazılara şifreli olarak gizlendiği, bu dergilerdeki şifreli mesajların ise eylem için metropollerde hazır bekleyen DHK-C üyelerine ve “SPB” olarak adlandırılan örgütün sözde silahlı propaganda birliklerine iletildiği deşifre edilmişti.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"
Nureddin Nebati: "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçları için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"
Nureddin Nebati: "KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçları için yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz"
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları başladı!
ÖSYM duyurdu! 2022 YKS ek yerleştirme başvuruları başladı!
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
HDP'li Hasip Kaplan'dan son çırpınışlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit savurdu, hadsiz paylaşımın cevabını millet verdi!
Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!
Son derece nadir, milyonda bir olur! Bir günde iki erkekle cinsel ilişkiye giren kadın ikiz bebek doğurdu!
Yapılacak olan işlerden, verilen sorumluluklardan başaramama korkusu ile kaçmak isteyenlerin hastalığı: Jonah Kompleksi
Yapılacak olan işlerden, verilen sorumluluklardan başaramama korkusu ile kaçmak isteyenlerin hastalığı: Jonah Kompleksi
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
Dışkısının tadına bakan Prof. Dr. Celal Şengör'den ailelere prezervatif dersi! "AptaIIar kontrolsüz bir şekilde çoğaldı"
Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Mersin Gülnar'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine dev indirim!
Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine dev indirim!
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"
15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"