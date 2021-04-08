Erzincan'ın rengini maviye döndürmek için polisler harekete geçtiEge Denizi'nde göçmen dramı devam ediyor! 64 düzensiz göçmen kurtarıldı8 Nisan su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiAdana’da tefecilere şafak baskını, 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde ettilerTerörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfiİstanbullu esnafın kabusu olmuştu, Cezayirli telefon hırsızı yakalandıBeşiktaş'ta minibüs kazası! Kontrolden çıktı, ağaca çarptı, üzerine direk devrildiİzmir'de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralıMeteoroloji'den uyarı! Soğuk havalar geri dönüyor | 8 Nisan 2021 Perşembe hava durumuSosyal Güvenlik Kurumu Kod 29'da yeniden düzenlemeye gitti
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Munzur Dağları artık kayak tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu. Nisan ayında da karla kaplı olan Munzur'un Erzincan'a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.

Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti.

FAALİYETLER YAPILACAK

Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını dile getirdi.

Erzincan'dan Munzur Dağlarına çıkışta güzergah üzerinden bulunan Tatlısu köyünün Muhtarı Mustafa Köse'de, dağ kayağının tanınması ve yörenin gelişimine katkı sunmak istediklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda kayak keyfi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT