Terörist Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal ifade: Soyadımla gurur duyuyorum

TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan söz alarak konuşma yaptı. Öcalan'ın skandal sözleriyle TBMM'de tepki çekti.

Öcalan soyadını taşımaktan gurur duyduğunu ifade eden Ömer Öcalan," Bağırmakla, çağırmakla bu işler çözülmüyor. Terör demekle, soyadımla gurur duyuyorum. Bunu da çok iyi bilin, bu soyadla yaşamaya devam edeceğim ama öyle saldırgan politikalarla değil. Bu ülkede beni buraya halk getirdi. Halkımızın iradesi getirdi. Urfa'nın 300 bin oyu getirdi.

Halkı karşı da durmayın. Darbecilerin yanında yer almayın. Arkadaşlar, bağırmakla, çağırmakla çözemezsiniz. Biz dedik bugün İnsan Hakları Günü... Size katılmıyoruz. Düşüncemize saygı duymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÖCALAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ömer Öcalan 1987 yılında Mehmet ve Fehime çiftinin çocuğu olarak Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

2014-2016 yılları arasında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş başkanlığını görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen 33 yaşındaki Öcalan, evli ve 2 çocuk babasıdır.