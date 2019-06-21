Teröristler arasında derin çatlak, Karayılan Öcalan'a resti çekti

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak olan seçimler öncesi, İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcala'nın HDP seçmenine tarafsız kalın çağrısına, Kandil'de bulunan terörist başı Murat Karayılan Tarafından restst çekildi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye "23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısına Kandil'in ne cevap vereceği merak ediliyordu. Öcalan'a yanıt Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan Öcalan'a resti çekti.

Öcalan'ın çağrısına HDP kısa bir açıklamayla yanıt verirken, herkes bu mesaja Kandil'deki ele başlarının tavrının ne olacağını merak ediyordu. Öcalan'a cevap Murat Karayılan'dan geldi. Karayılan Öcalan'ın sözlerinin tam tersini söyleyip, HDP'lilere Binali Yıldırım'a karşı oy kullanma çağrısı yaptı...

Öcalan'ın posteri önünde rest çeken Karayılan şunları söyledi:

-İstanbul seçimleri, aslında bir referanduma dönüştü. Kuşkusuz burada Kürdistan halkı, dostları, demokratik çevreler bunu düşünerek seçime yaklaşacaklardır. Yani bizim bu konuda ayrıca bir çağrı yapmamıza aslında pek gerek yok.

-Zaten HDP ve diğer demokratik toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır. “Faşizmi yıkalım, Türkiye’yi demokratikleştirelim” sloganı ekseninde hareket edeceklerini kendileri açıklamışlardır. Bu doğru bir stratejidir.

- Eğer birisi Kobanê’nin de Efrîn gibi soykırımdan geçirilmesini istiyorsa gidip Binali Yıldırım’a oy verebilir. Vicdanınız buna el vermiyorsa oy vermemelisiniz. Çünkü günahtır.

- “Bütün Kürt insanlarımızın ve demokrasiden yana olan bütün Türk, Kürt ve her topluluktan insanlarımızın bu gerçeklikleri düşünerek, ellerini vicdanlarına koyarak AK Parti-MHP’yi İstanbul’da bir kez daha yeneceklerine inanıyorum”.

Öcalan'ın mektubu tam tersi



Seçime 2 gün kala Kürt seçmen tamamen bölünmüş durumda. Kandil 'İmamoğlu'na oy verin' derken, İmralı 'tarafsız' kalın diyor. İşte avukatların günlerce saklayıp bugün açıkladıkları Öcalan mektubu:

HDP'den de açıklama geldi

Öcalan'ın çağrısına ilk karşılık HDP'den gelmişti. Duruma bakılacak olursa HDP de Kandil ile aynı rotada. HDP'den yapılan kısa açıklamada ''31 Mart'ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız." denildi.