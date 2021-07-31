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Teröristler tarafından katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Hakkari'de 1 Temmuz 2018'de teröristler tarafından katledilen 25 yaşında asker eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ta mezarlarının başında anıldı.

Teröristler tarafından katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, ablaları Safi Nur Güney, Mahi Nur Dutal, Sadegül Ateş, Sevgi Ergüven, eniştesi Şener Ergüven, Bedirhan Mustafa Karakaya'nın minik kuzenlerinin yanı sıra Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Teröristler tarafından katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

''BEBEK KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUZ''

Kaymakam Aktan, "Buradan eli kanlı, bebek katili terör örgütünü lanetliyoruz. Bir kez daha şehit Bedirhan bebek ve şehit annesi Nurcan Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.

Teröristler tarafından katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Suudiye Demir de zamanının çoğunu şehit torunu ve kızı için ayırdığı oda ile onların mezarı başında geçirdiğini anlatarak, "3. yılında anmak üzere bir kez daha mezarlarının başına geldik. Allah razı olsun Kaymakamdan, askerlerimizden, beni 1 dakika yalnız bırakmıyorlar, geliyorlar yanıma. Mezarı başına da geldiler, dualarını ettiler, Kur'an okudular. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Acı benim içimde." diye konuştu.

Teröristler tarafından katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı

Ev ziyaretlerine ve mezara gelenlerin kendisini rahatlattığını belirten Demir, "Unutmadıkları, destek verdikleri için memnun oluyorum. Lanet olsun terör örgütüne. İnşallah askerlerimiz onların hakkından gelecek, Allah güç kuvvet versin devletime de askerimize de." dedi.

Şehit Nurcan Karakaya'nın eniştesi Şener Ergüven de acılarının halen ilk gün kadar taze olduğunu vurguladı.

Saldırının hainlerin gerçek yüzünü gösterdiğine işaret eden Ergüven, "Unutulacak bir acı değil. Allah rahmet eylesin, devletimize zeval vermesin, birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Rabb'im onlara da fırsat vermesin." ifadelerini kullandı.

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