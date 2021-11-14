Teröristlere ağır darbe! Pençe Yıldırım harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan bilgilere göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Nisan ayında eş zamanlı olarak başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürdürülüyor. Bu kapsamda MSB, komandoların geçtiğimiz ay 27 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıklayarak, aralarında karargah olarak da kullanılan 163 mağaranın ise tahrip edildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi. Bölgede geçen ay 27 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.

Bölgede geçen ay 27 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ltdjh9YMlD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021

KULLANDIKLARI MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yayınlanan bilgilere göre son bir ay içerisinde teröristlerin kullandığı 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme bulunarak el konuldu.

SÖZDE KARARGAHLARI İMHA EDİLİYOR

Komandolar tarafından imha edilen yerlerden ikisinin teröristlerce "Doğu Karargahı" ve "Batı Karargahı" olarak adlandırılan bölgeler olduğu ifade edildi. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları 163 mağara da komandolar tarafından tahrip edildi.