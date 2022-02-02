Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! Kış Kartalı Hava Harekatı ile teröristlere ait barınak, sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı!​​​​​​​

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Büyük oranda yerli mühimmatın kullanıldığı harekâtın sonlandırılmasının ardından tüm uçakların emniyetle üslere geri döndüğü belirtilen açıklamanın devamında, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇERÇEVESİNİ ÇİZDİĞİ BU STRATEJİ KÜRESEL BARIŞA DA HİZMET ETMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir." ifadelerini kullandı.