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  3. Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini duyurdu.

Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam.

Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi.

Tebrikler Hakkari Emniyet"

Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım

Berkem Temizel
Gece Editörü
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