Terörün en büyük finans kaynağına darbe! Bakan Soylu'dan flaş paylaşım
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini duyurdu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam.
Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi.
Tebrikler Hakkari Emniyet"