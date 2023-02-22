Terry Devlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Devlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terry Devlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terry Devlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terry Devlin 6 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terry Devlin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Terry Devlin'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Terry Devlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terry Devlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Terry Devlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terry Devlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dungannon

31 Ağustos 2022 yılında Glentoran

Terry Devlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terry Devlin şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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