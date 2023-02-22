Terver Akase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terver Akase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terver Akase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Terver Akase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Terver Akase {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Terver Akase Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Terver Akase'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Terver Akase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Terver Akase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Terver Akase şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.