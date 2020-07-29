Terviye ne demek? Terviye günü nedir? Terviye günü orucu, ibadeti, namazı, gecesi

Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye günü vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı az bir zaman kala arama motorlarından çokça bakılan konulardan birisi oldu. Peki Terviye ne demek? Terviye günü nedir? Terviye orucu nedir? Tevriye günü ne zaman? Tevriye günü ibadetleri nelerdir? Tevriye günü namazı nasıl kılınır? İşte bu soruların tüm cevapları haberimizde...

TERVİYE NE DEMEK?

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye günü Zilhicce ayının 8. günüdür. Yani Kuban Bayramı Arefe gününden 1 önceki gün Terviye günü olarak adlandırılmaktadır. Terviye gününü oruçlu geçirmek çok sevaptır. Bazı hadis kaynaklarına göre Terviye günü oruç tutanın 1 yıllık geçmşi günahı silinir.

TERVİYE ORUCU NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Terviye günü 29 Temmuz 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye bu sene 29 Temmuz Çarşamba günü yani yarındır.

Terviye günü (Zilhicce'nin 8. günü) : 29 Temmuz 2020 Çarşamba

Arefe günü (Zilhicce'nin 9. günü) : 30 Temmuz 2020 Perşembe

Kurban Bayramı 1. günü (Zilhicce'nin 10. günü) : 31 Temmuz 2020 Cuma

TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

1- Oruç tutmak. Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Ama diğer günlerde oruç tutma imkânı bulamayanlar son iki gün olan tevriye ve arefe günlerinde tutabilirler.

2- Allah’ı çok zikretmek. Allah’ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah’ı çok zikretmek sünnettir.

3- Duâyı bol yapmak. Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.

4- Günahlarımıza tövbe etmek, gözyaşı dökmek ve Allah’a sığınmak.

5- Bin ihlâs-ı şerifin ilk beş yüzü bu gün okunabilir. Böylece arefe günü yoğunluğu bir miktar tevriye gününe kaydırılmış olur.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye Günü olarak adlandırılan sekizinci gün (29 Temmuz Çarşamba) gününde 4 rekat ve ardından 2 rekat olmak üzere toplam 6 rekat namaz kılınır. Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur. Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

Kılınacak olan namazda okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Sures : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZ TARİFİ

Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

İlk 4 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.