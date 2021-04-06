Terzi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Terzi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Siparişe göre giysileri dikmek için müşteriyi model ve malzeme seçimi konusunda yönlendiren, provalı giysi dikimi yapan, moda ve güncel akımları takip eden nitelikli kişidir.

Terzi Maaşı Ne Kadar? 2021 Terzi Maaşları

Terzi maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Terzi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Terzi Ne İş Yapar?

Terzi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Müşterinin beden özelliklerini belirlemek,

b) Müşteri ile birlikte model ve kumaş seçmek,

c) Ölçü almak,Malzeme ihtiyacını belirlemek,

d) Makinenin genel temizliğini yapmak, iğne ve iplik seçimi yapmak, makine dişli ayarı yapmak vb. makineyi dikişe hazırlama işlemlerini yapmak,

e) Makineyi dikişe hazırlamak,

f) Modelden patron (kalıp) çıkarmak, kumaşı biçkiye hazırlamak, kumaşı kalıba göre kesmek vb. biçki işlemlerini yapmak,

g) Ürünün müşteri bedenine uygunluğunu kontrol etmek,

h) Ürün parçalarının prova sonrası karşılaştırmasını yapmak,

i) Regole yapmak, sason (pens) dikişi yapmak, ceket yan cebi (fileto), peto cep, üstten cep (parça cep) yapmak, klapa işlemek, parçaları teğellemek, yaka, kol takmak, ürünü astarlamak, ürünün ilik ve el işlerini (ponta, firengi, nevert, kaynarizma, kaleverik) tamamlamak,

j)Kumaş ve malzemenin ön ütüsünü yapmak, ürünün son ütüsünü yapmak,

k) Ürünün kalite kontrolünü yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Terzi Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Terzi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Terzi mesleğinin meslek kodu 7531.13 olarak belirlenmiştir

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