Terzi Mermer patronu Fatih Uygun'dan maden mühendisi kadın çalışana şiddet iddiası

Marmara Adası’nda Terzi Mermer şirketine ait mermer ocağımda çalışan maden mühendisi Canan Tosun, Fatih Uygun'un fabrikaya kilitleyerek kendisini darp ettiğini ve şiddet sonucu kolunun kırıldığını, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu iddia etti. Hastaneye giderek tedavi olan ve darp raporu alan Tosun, Fatih Uygun'un gözaltı sonrası serbest bırakılmasına isyan etti.

''BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN BIÇAKLA KOVALADI''

İşvereninin kendisine hakaretler ve tehditler ettiğini de aktaran Tosun olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı;

Fatih Uygun ile önceki gün tartıştık. Sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı ve fabrikadaki bütün kapıları kilitledi. Bütün kapıları kilitledikten sonra bana yumrukla saldırdı. Sonra yere yatırarak ‘seni s….’ dedi. Sonra ben elinden kaçtım. Sonra dayısı camları kırarak geldi ve beni kurtardı. Fabrikanın dışında çamurlara düştüm. Üzerime araba sürdü. Beni öldürmek için beni bıçakla kovaladı. Fabrika içine tekrar girdim. İşçiler bile beni onun elinden alamadı. Savcılık onu serbest bırakmış. Ben rapor almaya çalışıyorum.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi de söz konusu olay hakkında şu paylaşımı yaptı:

''Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, işvereni tarafından darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. Meslektaşımızla iletişime geçilmiştir. Şiddet uygulayan Fatih Uygun derhal tutuklansın.''

Marmara Adası’nda bir mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, işvereni tarafından darp edilerek şiddete maruz kalmıştır.



Meslektaşımızla iletişime geçilmiştir.



Şiddet uygulayan Fatih Uygun derhal tutuklansın.



#CananTosunYalnızDeğildir

#FatihUygunTutuklansın pic.twitter.com/y4ZgQnS1Qj — TMMOB Maden MO İst. Şb. (@tmmobmadenist) February 14, 2021

''MESLEKTAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR''

Maden Mühendisleri Odası üyesi olan Canan Tosun’un suç duyurusunda bulunduğunu Twitter hesabından paylaşan TMMOB, “Üyemiz Canan Tosun tarafından olay hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Maden Mühendisleri Odası olarak meslektaşımızın yanındayız. Hiç bir meslektaşımız yalnız değildir!” dedi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Mühendis Canan Tosun'un fabrikadan koşarak kaçtığı ve bir anda yere düştüğü anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.