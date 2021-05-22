Tescilli güzel Buse İskenderoğlu: "Yiyorum ama kilo almıyorum"

Amerika tatilinde olan 2016 yılında Miss Turkey Güzeli seçilen sunucu ve model Buse İskenderoğlu, yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine geliyor. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki model, rejim yapmadığını söylerken, formunu nasıl koruduğunu anlattı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Tatilinden kareleri takipçileri ile paylaşan İskenderoğlu'nun fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tutuluyor. Çok sayıda kalp emojisi gönderilen Buse İskenderoğlu'na en sık yapılan yorumların başında ise kusursuz fiziğe sahip olduğu geliyor. Güzelliği ile büyük beğeni toplayan İskenderoğlu, fit görüntüsünün sırlarını paylaştı.

"YEMEK YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Formunu nasıl koruduğu hakkında açıklama yapan güzel model, yemek yemeyi çok sevdiğinin altını çizdi. Formunu genetik özelliklerine de bağlayan İskenderoğlu, "Yemek yemeyi seviyorum ama kilo almıyorum" dedi.

İskenderoğlu açıklamasının devamında, "Yemek ayırt etmiyorum. Damak zevkim geniştir. Rejim yapmıyorum fakat sıkı spor ve yürüyüş yaparak formumu koruyorum" dedi.