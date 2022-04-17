Tesettürden çıkıp sırra kadem basmıştı! Fenomen Ebru Sever Türk, gür saçlarıyla kamera karşısına geçerek sosyal medyanın gündemine oturdu!

Tesettürlü kızların yakından takip ettiği fenomen Sena Sever'in ablası Ebru Sever Türk, tesettürden ayrılmıştı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir yakını tarafından ifşalanan genç kadın, düğün davetlerine kapalı gidip, dışarıda açık olması sebebiyle linç edilmişti. Kimse tarafından yargılanmamak adına, hazır olduğu zaman diliminde takipçileriyle bu kararı paylaşmak istediğini söyleyen Ebru Sever Türk'e, yakın bildiği bir dost veya akrabası hayatının şokunu yaşatmıştı. Yaşanan durumun hemen ardından Türk, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapmış, takipçilerinden helallik istemiş, o gün bugündür sırra kadem basmıştı.

YENİ FOTOĞRAF GELDİ

Tesettürden ayrıldığı dönem takipçilerinin zorbalık mesajlarına maruz kalan Türk, bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar vermişti. Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan fenomen, geçtiğimiz akşam paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Ahmet Türk ile bir davetten fotoğraf paylaşımı yapan Türk, gür ve sağlıklı saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyaya ara veren Türk'ün, yeniden aktif olup olmayacağı da merak konusu oldu.